Olay, Karamık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Karamık köyünden Isparta Yalvaç'a bağlı Sağırköyü'ne gitmek için yola çıkan 4 araç kar yağışının bastırması ile kapanan yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye giden ekipler içerisinde çok sayıda vatandaşın olduğu 4 aracı iş makineleri yardımı ile kurtardı.
Aniden bastıran kar yağışında köy yolunda mahsur kaldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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