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ATSO binası, 'yeşil binalar' arasında dünya birincisi

Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) binası, merkezi 'de bulunan bina araştırma ve derecelendirme kuruluşu BREEAM tarafından dünyanın en yeşil binası seçildi. ATSO binası, 550 kilovat (kw) yenilenebilir enerji ile elektrik üretimi, ısınmada jeotermal enerji kullanımı, sıfır atık projesinin uygulanması, çardaklardaki güneş enerji panelleri sayesinde kişilerin bireysel elektrik kullanabilme olanağı, engelsiz bir oda olması gibi birçok özellikler taşıyor.

ATSO binası, 'yeşil binalar' arasında dünya birincisi
DHA

26.03.2021, 18:22

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, BREEAM'in dünya genelinde yeşil binalar arasında yaptığı oylamada, ATSO binasının büyük bir başarı kazandığını açıkladı.

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