Haberler Afyonkarahisar ATSO binası, 'yeşil binalar' arasında dünya birincisi

ATSO binası, 'yeşil binalar' arasında dünya birincisi

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) binası, merkezi İngiltere'de bulunan bina araştırma ve derecelendirme kuruluşu BREEAM tarafından dünyanın en yeşil binası seçildi. ATSO binası, 550 kilovat (kw) yenilenebilir enerji ile elektrik üretimi, ısınmada jeotermal enerji kullanımı, sıfır atık projesinin uygulanması, çardaklardaki güneş enerji panelleri sayesinde kişilerin bireysel elektrik kullanabilme olanağı, engelsiz bir oda olması gibi birçok özellikler taşıyor.