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Haberler Afyonkarahisar Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu

Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu

’da yağış sonrası kar altında kalan ağaçlar ve doğa seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara oluşturdu. Göl kenarındaki tabiat havadan drone ile görüntülendi.

Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu
İHA

27.03.2021, 19:45

Afyonkarahisar şehir merkezine 5 kilometre mesafedeki toplam 516 dekar alana sahip Erkmen Tabiat Parkı yağan kar sonrası güzelliği ile görenleri adeta kendine hayran bıraktı. Gölet çevresinde kar altında kalan ve çoğunluğu çam olan ağaçlar görüntüsü ile kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar altındaki doğa 4 mevsim eşsiz güzellikte olduğunu bir kez daha gösterdi. Bahar ayında olunması rağmen yağan kar sonrası ortaya çıkan manzarayı görenler ise 'tabiat harikası' yorumunda bulundu.



Seyrine doyumsuz manzarayı kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar gölet ve çevresine akın ederken özellikle fotoğraf meraklıları manzarayı kaçırmamak için adeta bir birleri ile yarıştı.



Göl kenarına gelen vatandaşlar ise herkesi seyrine doyumsuz bu manzarayı kaçırmamak için Erkmen Tabiat Parkına davet etti.

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