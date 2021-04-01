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Afyon'da semt pazarı kuruluş günleri değişti

Koronavirüs vaka sayılarının arttığı ve risk haritasında rengi sarıdan turuncuya dönen ’da tedbirler kapsamında semt pazarlarının kuruluş günleri değiştirildi.

Afyon'da semt pazarı kuruluş günleri değişti
İHA

01.04.2021, 17:03

Kentte koronavirüs tedbirlerinde semt pazarlarının kuruluş günlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, kentte pazartesi günleri Ataköy ve Çavuşbaş semtlerinde, salı günleri Uydukent ve Sahipata'ta, Çarşamba günleri katlı kapalı semt pazarı ile Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde, perşembe günleri Harbiş ve Karşıyaka mahallerinde, cuma günleri Fatih ve Mecidiye mahallerinde, cumartesi günü ise Fuar semt pazarı açık olacağı, pazar günleri ise sokağa çıkma kısıtlamasında dolayı pazar kurulmayacağı belirtildi.

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