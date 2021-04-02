  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Balkonda tadilat yaparken düşüp öldü

Balkonda tadilat yaparken düşüp öldü

Balkonda tadilat yaparken düşüp öldü

2.4.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Emirdağ ilçesinde tadilat yaptığı sırada dengesini kaybederek balkondan düşüp ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti. İncili Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki balkonda tadilat yapan Veli Erol (56), dengesini kaybetmesi sonucu düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veli Erol, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balkonda tadilat yaparken düşüp öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.