Balkonda tadilat yaparken düşüp öldü

AFYONKARAHİSAR'IN Emirdağ ilçesinde tadilat yaptığı sırada dengesini kaybederek balkondan düşüp ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti. İncili Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki balkonda tadilat yapan Veli Erol (56), dengesini kaybetmesi sonucu düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veli Erol, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

MURAT ŞENBAKLAVACI