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Haberler Afyonkarahisar Minibüs, kamyonla çarpıştı: ölü ve yaralılar var

Minibüs, kamyonla çarpıştı: ölü ve yaralılar var

'ın ilçesinde kamyona arkadan çarpan minibüste bulunan  yaşamını yitirdi, 2 sürücü ise yaralandı.

Minibüs, kamyonla çarpıştı: ölü ve yaralılar var
DHA

06.04.2021, 01:10

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Dinar karayolunun 49'uncu kilometresinde meydana geldi. Hikmet Ünal Pegir yönetimindeki 07 AYK 40 plakalı minibüs, önünde giden Sadettin Turan yönetimindeki 03 L 4125 plakalı kamyona çarptı.

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