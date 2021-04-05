Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Dinar karayolunun 49'uncu kilometresinde meydana geldi. Hikmet Ünal Pegir yönetimindeki 07 AYK 40 plakalı minibüs, önünde giden Sadettin Turan yönetimindeki 03 L 4125 plakalı kamyona çarptı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kamyona arkadan çarpan minibüste bulunan Halit Dal yaşamını yitirdi, 2 sürücü ise yaralandı.
06.04.2021, 01:10
Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Dinar karayolunun 49'uncu kilometresinde meydana geldi. Hikmet Ünal Pegir yönetimindeki 07 AYK 40 plakalı minibüs, önünde giden Sadettin Turan yönetimindeki 03 L 4125 plakalı kamyona çarptı.
Minibüs, kamyonla çarpıştı: ölü ve yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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