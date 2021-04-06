Kurul Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda salgınla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile tedbirlerin arttırılmasına karar verilirken, bu doğrultuda Osmangazi mahallesindeki Nurten Telek İlkokulu'nda 12 Nisan'a kadar eğitim öğretimine uzaktan öğretim şeklinde sürdürülmesine karar verildi.
Afyonkarahisar’da bir ilkokulda eğitim uzaktan eğitim ile sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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