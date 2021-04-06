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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da bir ilkokulda eğitim uzaktan eğitim ile sürecek

’da bir ilkokulda eğitim uzaktan eğitim ile sürecek

Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentteki bir ilkokulda görünen korona virüs vakalarından dolayı eğitim ve öğretime uzaktan eğitim ile devam edilmesine karar verildi.

Afyonkarahisar’da bir ilkokulda eğitim uzaktan eğitim ile sürecek
İHA

06.04.2021, 14:18

Kurul Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda salgınla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile tedbirlerin arttırılmasına karar verilirken, bu doğrultuda Osmangazi mahallesindeki Nurten Telek İlkokulu'nda 12 Nisan'a kadar eğitim öğretimine uzaktan öğretim şeklinde sürdürülmesine karar verildi.

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