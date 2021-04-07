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Haberler Afyonkarahisar 18 yaşındaki Beyza kaza kurbanı oldu

18 yaşındaki Beyza kaza kurbanı oldu

18 yaşındaki Beyza kaza kurbanı oldu

7.4.2021

BALIKESİR'İN Gönen ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Beyza Uzun (18) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Gündoğan Mahallesi mevkisinde Mümin Aslan yönetimindeki 10 TH 511 plakalı yem yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Uzun olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosikletteki Recep Çengeloğlu ise hafif yaralandı. Çengeloğlu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

■ SUAT SALGIN

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