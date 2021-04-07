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Haberler Afyonkarahisar Minibüs önündeki kamyona çarptı

Minibüs önündeki kamyona çarptı

Minibüs önündeki kamyona çarptı

7.4.2021

AFYONKARAHİSAR'DA kamyona arkadan çarpan minibüste bulunan Halit Dal yaşamını yitirdi, 2 sürücü ise yaralandı. Kaza, önceki akşam Afyonkarahisar-Dinar karayolunun 49'uncu kilometresinde meydana geldi.

Hikmet Ünal Pegir yönetimindeki 07 AYK 40 plakalı minibüs, önünde giden Sadettin Turan yönetimindeki 03 L 4125 plakalı kamyona çarptı. Minibüste büyük hasarın oluştuğu kazada araçta bulunan Halit Dal olay yerinde yaşamını yitirirken Hikmet Ünal Pegir ağır, kamyon sürücüsü Sadettin Turan ise hafif yaralandı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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