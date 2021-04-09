  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Nefes alamayınca doktora gitti! Boğazından bakın ne çıktı?

Nefes alamayınca doktora gitti! Boğazından bakın ne çıktı?

’da yaşlı bir kadın, uyuduğu esnada nefes alma zorluğu çekmeye başlayınca yakınları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını şokunu yaşadı. Yapılan kontrollerde kadının takma dişlerinin boğazına kaçtığı tespit edilirken, metal kancalı dişler yaklaşık 1 saat süren zorlu operasyonun ardından talihsiz kadının boğazından çıkarıldı.

Nefes alamayınca doktora gitti! Boğazından bakın ne çıktı?
İHA

09.04.2021, 15:37

İlginç olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde uyuyan S.H.A., (72) isimli yaşlı kadın boğazında acı ve nefes alma güçlüğü hissedince bir anda uyandı.

Boğazında batma olduğunu fark eden kadın evdeki yakınlarından yardım isteyince yakınları S.H.A.'yı hemen hastaneye götürdü. Hastanede yapılan incelemede ve röntgen çekiminde yaşlı kadının metal kancalı dişlerinin boğazına kaçtığı belirlenince Kulak Buran Boğaz uzmanları tarafından S.H.A. hemen ameliyata alındı.

Yaklaşık 1 saat süren zorlu ameliyatın ardından S.H.A.'nın boğazına kaçan takma dişleri çıkarıldı. Hastanede gözlem altında tutulmaya devam edelin yaşlı kadının durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, yaşanan olaya doktorlar bile şaşırdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nefes alamayınca doktora gitti! Boğazından bakın ne çıktı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.