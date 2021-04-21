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Haberler Afyonkarahisar Göbek bağları dahi kopmayan yaban domuzlarından biri hayata tutundu

Göbek bağları dahi kopmayan yaban domuzlarından biri hayata tutundu

’da anneleri doğum yaptığı esnada köpek saldırısı sonucu ölen iki yaban domuzu yavrusu tedavi altına alınırken, yavrulardan biri anneleri ile aynı kaderi paylaşıp öldü, diğeri ise biberon ile beslenmeye başladı.

Göbek bağları dahi kopmayan yaban domuzlarından biri hayata tutundu

21.04.2021, 18:02

Sultandağı kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan göbek bağları dahi kopmamış iki yaban domuzu yavrusu ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Hayvanların bir kaç günlük olduğunu belirleyen ekipler, ardından yavru domuzları tedavileri için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirdi.



İki yavrudan biri çok güçsüz olduğu için hayata tutunamayarak ölürken, diğeri ise AKÜREM'in gönüllü öğrencileri tarafından özenle besleniyor. 3 haftalık olan yavru yaban domuzunun ise ilk günlerde yaşaması için bir öğrenci tarafından güçlenip, hayata tutunması amacıyla evinde sürekli süt ve biberon ile beslendiği öğrenildi. Yavru domuzun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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