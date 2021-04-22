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'da korkunç olay! Gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürdü

'ın ilçesinde bir kişi, gelini ve yatakta birlikte yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdü. Kocasının çalışmak için 'a gittiği öğrenilen F.G. ile K.Ç'nin cesetleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Afyon'da korkunç olay! Gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürdü
AA

22.04.2021, 10:42

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiğiltepe köyünde yaşayan N.G. (68), gece saatlerinde jandarmayı arayarak gelini ve yatak odasında birlikte yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdüğünü bildirdi.

Eve gelen ekipler, N.G'nin gelini F.G. (34) ile K.Ç'nin (51) yatak odasındaki cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede F.G. ile K.Ç'nin tabanca ile öldürüldüğü tespit edildi.

Jandarma ekipleri, N.G'yi gözaltına aldı.

Kocasının çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenilen F.G. ile K.Ç'nin cesetleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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