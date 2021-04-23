Ölümcül takip

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde oğlu şehir dışına çalışmaya giden Nurettin Gültekin (68), yatakta uygunsuz yakaladığı gelini Filiz Gültekin (36) ile Kamil Çetin'i (51) tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Nurettin Gültekin'in oğlu Uğur Gültekin, birkaç ay önce İstanbul'daki bir inşaat firmasında çalışmaya başladı.

Gelini Filiz Gültekin ile aynı evde kalan kayınpeder Nurettin Gültekin, köyde çıkan dedikodular üzerine gelininin oğlunu aldattığından şüphelendi. Gelinini takip etmeye başlayan kayınpeder Gültekin, önceki gece yarısı gelininin eve bir adam aldığını gördü. Bir süre sonra evden sesler gelmesi üzerine eve giren kayınpeder, gelini ile birlikte eve aldığı Kamil Çetin'i yatakta uygunsuz halde yakaladı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Gültekin, yanında getirdiği tabancayla gelininin ve eve aldığı aşığının üzerine kurşun yağdırdı. Gelin Filiz Gültekin ile Kamil Çetin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde can verdi. Dehşet saçan kayınpeder daha sonra jandarmayı telefonla arayıp, "Gelinimle bir adamı yatak odasında bastım. Onları öldürdüm" diyerek kendini ihbar etti.

EV KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kan gölüne dönen evde 2 kişinin cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Nurettin Gültekin, sağlık kontrolünün ardından jandarma ekipleri tarafından adliyeye götürüldü. Nurettin Gültekin, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.