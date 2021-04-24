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Gizli hayırsever bu kez 'da! İhtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi

Gizli hayırsever bu kez 'da ortaya çıktı. ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterindeki 8 bin liralık borcu ödedi.

Gizli hayırsever bu kez Afyon'da! İhtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi
AA

24.04.2021, 12:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021, 12:36

Haydarlı beldesi Ocaklı Mahallesi'nde bakkal Ragıp Dönmez, AA muhabirine, kendisini arayan bir hayırseverin, veresiye defterindeki borçlarını ödemekte güçlük çekenleri sorduğunu söyledi.

Hayırsevere, 15 müşterisinin bu durumda olduğunu anlattığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:
"Bana 8 bin lira teklif ederek defteri almak istedi. Ben de kabul ettim. Küçük bir bakkal olarak oldukça sıkışmıştım. Hem vatandaşlar borçtan kurtuldu hem de ben alacağımı aldım. Şu an herkesin borcu ödenmiş durumda. Hayırsever vatandaşımız mübarek ramazanda böyle bir hayır işledi. Allah kendisinden razı olsun. Borçları ödenen vatandaşlar da kendisine dua ediyor."

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