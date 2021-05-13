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Afyon'da Eber Gölü’nde yangın

Afyonkarahisar'da bulunan ve daha önce de çıkan yangınlar ile de gündeme gelen Eber Gölü'nde bir yangın daha çıktı. Derekarabağ köyü yolağından Çay yolağına doğru olan kısımda başlayan yangında sazlıklar alev alev yanıyor.