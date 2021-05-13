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Afyonkarahisarlılar coşkusunu evlerinin balkonunda yaşadı

ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Bayramında düzenlediği etkinliklerle vatandaşların evlerine misafir oldu.

Afyonkarahisarlılar Ramazan Bayramı coşkusunu evlerinin balkonunda yaşadı
AA

13.05.2021, 18:46 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021, 18:48

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, boş kalan sokaklarda kutlama etkinlikleri düzenledi. Zeybek, kutlamalara katılarak çocuklara hediyeler dağıttı.

Evlerinde kalan vatandaşlara Ramazan Bayramına özel sürprizler hazırlandı, şarkılar söylendi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir tarafında oluşturduğu konvoylarla büyük ilgi gördü.

Çocuklar için balkonlardan sarkıtılan sepetlerin içine hediyeler bırakıldı. Ekip, konvoy ile birlikte mahalleleri gün boyun gezerek vatandaşları hem eğlendirdi hem de çeşitli ikramlarda bulundu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan Afyonkarahisar halkına bahar havası yaşattıklarını kaydetti.

Etkinlikte 30 kişilik ekibin görev aldığını dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"Caddeler bugün boş maalesef. En büyük dileğimiz bir an önce bu salgının ülkemizden gitmesi. Tam kapanma sürecinde Afyonkarahisar Belediyesi olarak böyle bir eğlence etkinliği düzenledik. Müzikli animasyon ekiplerimiz mahallelerdeki küçük çocuklarımızı sevindiriyor. Onlara, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler veriyor. Etkinliğimizde desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim."

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