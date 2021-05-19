Sandıklılı öğrencilerden Dünya İnternet ve Klavye Yarışması’nda büyük başarı

Anadil yarışmasında 0-12 küçükler, 13 - 16 ve 17-20 yaş gençler kategorisinde yaklaşık 20 ülkenin finallere kalarak 839 kişinin yarıştığı klavye yarışmasında 1 dünya rekoru olmak üzere 3 dünya şampiyonluğu, 2 dünya 2'inciliği, 4'de dünya üçüncülüğü olmak üzere 9 madalya alan Türk Milli Klavye Takımı, takım halinde şampiyonluğu elde etti.

Türk Milli takımını tebrik eden İntersteno Türk Grubu Temsilcisi Selver Öztürk, "Dünya rekoru kıran milli klavye takımımızın 9 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olması bizleri son derece mutlu etti. Dünyanın her bir yerinden onbinlerce yarışmacının katıldığı ve yapılan elemeler soncunda 20 ülkeden 839 kişinin yarışçının finale kaldığı dünyanın en büyük klavye yarışması sonuçlandı. Bu sonuçlara göre milli takımımız 1 dünya rekoru olmak üzere 3 dünya şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği, 4'de dünya üçüncülüğü olmak üzere 9 madalya alan Türk Milli Klavye takımı, takım halinde dünya şampiyonu oldu" dedi.





"ÖĞRENCİLERİMİZ BİLİMSEL YÖNTEMLER İLE YETİŞTİRİLDİ"

Gençlerin 40'ı dünya rekoru olmak üzere 103 dünya şampiyonluğu kazandıklarını ifade eden Öztürk açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yarışlara Türkiye, Amerika, Çek cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Japonya gibi birçok ülke katılmıştır. Bu yarışlar anadil ve çoklu dil olmak üzere iki yarış türünde gerçekleştirildi. Çoklu dilde 16 dil bulunuyor. En bilimsel yöntemler ile 10 parmak ve bakmadan yazan bu yetenekli ve çalışkan gençlerimiz tarih boyuncu 40'ı dünya rekoru olmak üzere 103 dünya şampiyonluğu kazanmıştır."





"9 SPORCU İLE BİRLİKTE TAKIM HALİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUK"

Öğrencilere başarılarından dolayı teşekkür eden Sandıklı Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Milli takımın başarısının kendilerine sevindirdiğini ancak başarının 7'sinin Sandıklı'dan olmasının gurur verici olduğunu belirtti. Dünyanın en prestijli klavye yarışmasından dünya rekorlarının anlamlı olduğunu ifade eden Bozkurt; "Türk Milli takımımız 9 sporcu ile birlikte takım halinde dünya şampiyonu oldu. Bizi sevindiren ise 9 sporcunun 7'sinin ilçemizden olması. Biz tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, pandemi döneminde gösterilen azim ve kararlılıktan dolayı ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.



"BUNDAN SONRAKİ YARIŞMALARDA DA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Çocuklara klavyeyi sevdiren ve başarılarında büyük payı olan sınıf öğretmeni Hasan Erdoğan, "Uluslar arası dünya şampiyonalarında dereceye giren öğrencilerimi tebrik ediyorum. Bu çocuklarımızın yapmış olduğu mücadeleden dolayı hepsini kutluyorum. Bundan sonraki yarışmalarda da çok çalışacağımızı ülkemize yeni başarı ve madalyalar kazandıracağımızı ümit ediyoruz" dedi.

Şampiyon alan öğrenciler başarılarını başta öğretmenleri Hasan Erdoğan olmak üzere ailelerine armağan ederken bu yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2021 Yunus Emre ve Dünya Türkçe Yılı'na ithaf etti.