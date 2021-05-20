Üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

Alınan bilgiye göre, Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 15 aylık bebekleri Beril Server Aktaş'ın üzerine sıcak su döküldü.

Ailesi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürülen bebeğin, yüz, boyun ve göğüs bölgesinde üçüncü derece yanıklar tespit edildi.

Durumu ağır olan Beril bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi. Acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, ağlayan bebeği yol boyunca kucağında taşıdı.

Beril bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.