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Haberler Afyonkarahisar Ayı gülünü koparmanın cezası 80 bin 465 lira

Ayı gülünü koparmanın cezası 80 bin 465 lira

Ayı gülünü koparmanın cezası 80 bin 465 lira

21.5.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Kızılören ilçesinde yetişen ve koruma altında bulunan ayı gülleri Mayıs ayının gelmesiyle açarken, bu nadide çiçeği koparanları ağır para cezaları bekliyor.
Sadece Mayıs ve Haziran aylarında yetişen gülleri koparmanın veya zarar vermenin cezası tam 80 bin 465 TL. Yetkililer, ayı gülü çiçeğinin her yıl iki ay açtığını belirterek, vatandaşları güllere zarar vermemeleri konusunda uyardı. "Dikkat edin ve yanlışlıkla bu gülü koparmayın" diyen yetkililer güllerin yetiştiği bölgede güvenlik önlemlerinin de alındığını ifade etti.

FATİH ŞENDİL

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