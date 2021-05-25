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Haberler Afyonkarahisar Üzerinde 199 tarihi sikke ile yakalandı

Üzerinde 199 tarihi ile yakalandı

Üzerinde 199 tarihi sikke ile yakalandı

25.5.2021

AFYONKARAHİSAR'DA jandarma ekipleri bir şahsın üzerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 199 sikke ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. İncelemelerin ardından harekete geçen ekipler şüpheli şahsı gözaltına alarak üzerinde arama yaptı. Aramada şahsın üstünden tarihi eser niteliği taşıyan 199 sikke ele geçirildi.
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