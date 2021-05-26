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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 10 kişiye para cezası

'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve oynayan 10 kişiye para cezası

'da bir evde yeni tip (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve oynadığı belirlenen 10 kişiye 13 bin 360 lira ceza verildi. İkametin sorumlusu H.Ş'ye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan da adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 10 kişiye para cezası
AA

26.05.2021, 23:24 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021, 23:25

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Dairecep Mahallesi'ndeki bir ikametgahta kumar oynandığı bilgisi aldı.

Harekete geçen ekipler, adrese yaptığı baskında iki oda içerisinde 11 kişinin bulunduğunu tespit etti.

İkametteki aramada ele geçirilen iskambil kağıtları, okey taşları, defter ve 150 lira paraya el konuldu.

Evde kumar oynayan 10 kişiye, 13 bin 360 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları" gibi suçlarından da tutanak tutulduğu bildirildi.

İkametin sorumlusu H.Ş'ye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan da adli işlem yapıldı.

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