AFYONKARAHİSAR'DA bir eve baskın düzenleyen polis, 11 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslara korona virüs tedbirlerini ihlalden 13 bin 360 TL para cezası kesilirken, kumar oynayan şahıslar polis kamerasını fark edince yüzlerini saklayarak kaçmaya çalıştı. Operasyonda 65 adet okey taşı, 140 adet iskambil kağıdı, 41 yaz adet yaz boz kağıdı, masa üzerinde 50 TL nakit paraya el konuldu.
Kumarbazlara suçüstü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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