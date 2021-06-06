  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da gergin yerel seçim

'da gergin yerel seçim

’ın beldesinde gerçekleştirilen seçimlerde kavga çıktı. İki adayın sandık müşahitleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, oy kullanılan okulun bahçesine iki partinin tarafları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Jandarma kavgayı biber gazı kullanarak ayırdı.

Afyonkarahisar'da gergin yerel seçim
İHA

06.06.2021, 11:38 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021, 12:04

7 yıl aradan sonra köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde bin 800 seçmen 8 sandıkta oy kullanmaya başladı. Sakin başlayan seçimler öğlen saatlerinde yerini gerginliğe bıraktı.

Oy kullanılan sınıflardaki sandık müşahitleri arasında başlayan tartışma bir süre sonra alevlendi. Okul bahçesine taşan kavgada iki partinin tarafları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Jandarma ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Yaklaşık 5 dakika süren kavganın jandarma ekipleri ve belde sakinlerinin araya girmesi ile sona erdi.

Kavganın ardından jandarma okul bahçesini komple boşaltarak oy kullanacak kişileri 10'lu gruplar halinde okula almaya başladı. Beldede oy verme işlemi devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonkarahisar'da gergin yerel seçim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.