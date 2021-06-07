Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi girdiği ilk seçimde yüzde 1 oy bile alamadı! Alay konusu oldu

Dün Türkiye genelinde birçok bölgede muhtarlık seçimleri yapılırken, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde de halk belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

Özellikle muhalefetin aylardır erken seçim talebi nedeniyle seçimin sonucu kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu. 2 bin 304 nüfusu bulunan beldede 1830 seçmenden 1704'ü sandık başına gitti.

Sandıklar açıldığında ise AK Parti kesin zaferini ilan etti. İlçede kullanılan oyların yüzde 63,4'ünü alan AK Parti adayı Erol Karabacak seçimi kazandı.

DAVUTOĞLU "KAZANACAĞIZ" DİYORDU

Seçim sonuçlarında en merak edilen konulardan birisi de Gelecek Partisi'nin oy oranıydı. Seçimden kısa bir süre önce Güney beldesinde miting düzenleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Sadece 161 kişinin toplandığı miting sırasında Davutoğlu, "Bu bizim ilk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak, nihayette zaferin adı Ankara'da olacak Ankara'da." ifadelerini kullanmıştı.

YÜZDE 1 BİLE ALAMADI

Sandıklar açıldıktan sonra ise ilk zaferini değil hezimetini yaşayan Davutoğlu alay konusu oldu. Sadece 17 oy alan Davutoğlu'nun partisi yüzde 1 oy oranı bile alamadı.

MUHALEFET ŞOKTA

Özellikle son dönemde ABD ve BAE desteğiyle erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefet, sandıktan çıkan sonuç sonrası adeta şoka girdi. CHP, İP, SP ve Gelecek Partisinin toplam oyu sadece yüzde 4'te kaldı. Sandıktan AK Parti'nin ezici bir üstünlükle çıkması, muhalefeti bir kez daha düşünceye sevk etti.

ÖZKAYA: "SEÇİM SONUÇLARI CUMHUR İTTİFAKI AÇISINDAN FEVKALADE BAŞARILI BİR SONUÇ"

SABAH'a konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, "Afyonkarahisar, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında Karahisar Kalesi gibi ilk günkü aşkla sapasağlam durmaktadır. Seçim sonuçlarını bunu teyit etmektedir" dedi.





Özkaya; seçim sonuçlarının Cumhur İttifakı açısından fevkalade başarılı bir sonuç olduğunu belirterek, "BBP'den aday olan arkadaşımız da AK Parti'den aday olmak istemişti. Ancak bizim tercihimiz Erol Karabacak'tan yana oldu. Yüzde 90'la kazanacağımız seçimi yüzde 64 ile kazandık. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kazanan Cumhur ittifakıdır. Kazanan Afyonkarahisar ve Güney kasabasıdır. Afyonkarahisar, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında Karahisar Kalesi gibi ilk günkü aşkla sapasağlam durmaktadır. Seçim sonuçlarını bunu teyit etmektedir" diye konuştu.

"SEÇİMLER AHMET DAVUTOĞLU'NA, KAPAK OLMUŞ"

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da; "Afyonkarahisar Güney Belediye Başkanlığı seçimleri Ahmet Davutoğlu'na, Kapak olmuş. AK Parti 1024, Gelecek Partisi, 17 oy aldı. 1 Kasım'da, yüzde 49 oyu kim almış acaba? Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Reis'in gölgesinde kendini nimet sayanlara Afyonkarahisarlı kardeşlerim dersini vermiş." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Bir selam versem Anadolu'yu ayağa kaldırırım" diyen Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin kazandığı Afyonkarahisar Güney Belde Belediyesi seçiminde 17 oy alabildi. Ahmet Davutoğlu, bu saatten sonra ancak emir aldığı CHP'lilerin düşürdüğü şeyleri yerden kaldırır. Hak ettiğini buldu!

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