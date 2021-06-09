Çatıdan FETÖ'cü çıktı! Polis baskınıyla yakalandılar

Afyonkarahisar’da Fetullahçı terör Örgütü davalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, polisin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Şahsılardan biri saklandığı evin çatısında polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Yılmaz K.'nın İhsaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Harmanyolu Sokaktaki bir evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler şahsı gözaltına aldı.



Bir başka operasyon ise kent merkezinde yapıldı. Öğretmen olarak görev yaparken ihraç edilen Veli Y., isimli şahsın saklandığı evi tespit eden ekipler adrese baskın düzenledi. Baskında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evin çatısında polis tarafından gözaltına aldı. Afyonkarahisar Taşra İlamat ve İnfaz Bürosu ekipleri tarafından teslim alınırken, her iki şahıs da Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.