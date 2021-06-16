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Haberler Afyonkarahisar Suç lideri Peker’in çetesine operasyon

Suç lideri Peker’in çetesine operasyon

Suç lideri Peker’in çetesine operasyon

16.6.2021

AFYONKARAHİSAR merkezli 4 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik 2 operasyonda, 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden O.K. 'kasten yaralama' suçundan, M.S. de 'cinsel saldırı', 'yağma', 'şantaj', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Dosyası, Bursa'da görülen 'Köfteci Yusuf dosyası' ile birleştirilen 5 şüpheli ise kente gönderildi. Şüphelilerden 18 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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