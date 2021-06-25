Afyonkarahisar’da kendilerini savcı olarak tanıtıp 14 bin lira dolandırdılar

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Karapınar köyünde ikamet eden Mehmet Çolak (53), 22 Haziran günü kendisini savcı olarak tanıtan şahıs tarafından arandı.

Dolandırıcılar Çolak'a, "Banka hesaplarından para çekmeye çalışan şebekeler var. Bunu halletmek için bize yardımcı olman gerekir." diyerek, verecekleri banka hesabına para göndermelerini istedi. Çolak, dolandırıcılara hesabında bulunan 14 bin lirayı gönderdi.

Kısa süre sonra Çolak'ı tekrar arayarak paranın yeterli olmadığını söyleyen dolandırıcılar, 50 bin lira kredi çekmesini istedi. Ertesi sabah Çolak, kredi başvurusu yapmak üzere bankaya gitti. Başvuru sırasında dolandırıldığını anlayınca, durumu polis ekiplerine bildirdi.

"BANKAYA GİTTİĞİMDE DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

Mehmet Çolak, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Bir telefon geldi, 'Afyon Başsavcısıyım, bankalardan senin hesabından para çekmeye çalışan şebekeler var bunu halletmemiz için bize yardımcı olman lazım. Taksiye binip Sultandağı'na geliyorsun' dedi.

Korktuğum için Sultandağı'na vardım. Banka ATM'sinden verilen hesaba 14 bin lira yolladım. Paranın yetersiz olduğunu söyleyip 50 bin lira kredi çekmemi istediler. Ertesi gün bankaya gittiğimde dolandırıldığımı anladım."

Şikayetçi olduğu sırada oğlunun da arandığını ifade eden Çolak, "Oğluma, 'Babanın şu anda Afyon Başsavcılığı'nda ifadesi alınıyor. Baban cezaevine girecek, cezaevine girmemek için evinizde altınınız var mı? Bize biraz para lazım, babanızı kurtarmak için' diyorlar. Bunun üzerine eşinden altınları alan oğlum yola çıktığı esnada jandarmanın uyarısı üzerine dolandırılmaktan kurtuldu." dedi.