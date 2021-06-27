TIR’ın patlayan körüğü tamircinin sonu oldu

AFYONKARAHİSAR Emirdağ Sanayi Sitesi'nde çalışan Yasin Akgün (32), arızalı bir TIR'ın dorsesinin altında tamir işlemi yaptığı sırada içi hava dolu körük patladı ve metal parça başına düştü.Olay yerine gelen ekiplerin hastaneye kaldırdığı Akgün kurtarılamadı. Akgün'ün zabıta memuru olduğu ve babasına yardım ettiği öğrenildi.

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