Kavanoza koyup hastanenin yolunu tuttular! Küçük çocuğu ısırmak üzereydi...

Afyonkarahisar Kent Merkezi Dörtyol Mahallesinde dün okulda çiçek dikme etkinliğine katılan 4 yaşındaki Muhammed Mustafa Kanat, ablasıyla birlikte çiçek diktikten sonra eve geldi. Daha sonra ertesi sabah iç çamaşırının değiştirildiği sırada çocuğun atletindeki keneyi fark eden anne, küçük çocuğunda vücudunda kızarıklıkları görünce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Burada kontrolleri yapılan 4 yaşındaki çocuktan kan örnekleri alındı. Daha sonra çocuğun iç çamaşırında bulunan böceğin kene olduğunu belirleyen doktorlar, kenenin çocuğu ısırmak üzereyken fark edilmesi ile olası bir facianın önüne geçildiğini belirttiler. Çocuğun alınan lan örneklerinde ise herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanmayınca herkes rahat bir nefes aldı. Bunun üzerine doktorlar Kanat'ı taburcu ederek evine gönderdi.