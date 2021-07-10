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Haberler Afyonkarahisar Özel yapılmış masanın gizli bölmesinde bulundu! Polis o anı böyle kaydetti

Özel yapılmış masanın gizli bölmesinde bulundu! Polis o anı böyle kaydetti

’da polis ekipleri kaçak tütüncülere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda boş ve doldurulmuş makaronları özel bölmeli masanın içerisinde buldu.

Özel yapılmış masanın gizli bölmesinde bulundu! Polis o anı böyle kaydetti
İHA

10.07.2021, 08:54 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021, 08:58

Operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, B.A. (46) isimli şahsın tütüncü dükkanı olarak faaliyet gösterdiği iş yerine baskın düzenledi.

Baskında şahsın iş yeri ve aracında arama yapan ekipler 138 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron ile 60 bin adet bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirdi. Baskında doldurulmuş makaronlar özel yapılmış masanın gizli bölümlerine zulalanmış halde bulundu. Makaronların ele geçirilme anı ise polis kamerasına tarafından anbean kayıt altına alındı. Olayın ardından B.A. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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