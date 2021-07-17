Lastiği patlayan otomobil devrildi: Yaralılar var

Serdar Sarı (39) idaresindeki 55 DH 498 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Akbel mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hüseyin (79), Bircan (61) ve Sevgi Deniz (39) ile Defne Sarı (8) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.