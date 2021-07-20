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Haberler Afyonkarahisar Muhammet öğretmenin cansız bedeni göletten çıktı

Muhammet öğretmenin cansız bedeni göletten çıktı

Muhammet öğretmenin cansız bedeni göletten çıktı

20.7.2021

AFYONKARAHİSAR'DA öğretmen Muhammed Yardımcı'nın (31) cenazesi göletten çıkarıldı. Önceki akşam ailesine not bırakarak evden ayrılan Yardımcı'ya ailesi ulaşamadı. İhbar üzerine Yardımcı'yı bulmak için çalışma başlatıldı. Yardımcı'nın araba ve kıyafetleri Senir Göleti çevresinde bulundu. Bölgeye gelen dalgıçlar Yardımcı'nın cansız bedenini buldu.

■ İHSAN KARATAŞ

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