AFYONKARAHİSAR'DA öğretmen Muhammed Yardımcı'nın (31) cenazesi göletten çıkarıldı. Önceki akşam ailesine not bırakarak evden ayrılan Yardımcı'ya ailesi ulaşamadı. İhbar üzerine Yardımcı'yı bulmak için çalışma başlatıldı. Yardımcı'nın araba ve kıyafetleri Senir Göleti çevresinde bulundu. Bölgeye gelen dalgıçlar Yardımcı'nın cansız bedenini buldu.
■ İHSAN KARATAŞ
Muhammet öğretmenin cansız bedeni göletten çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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