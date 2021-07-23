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Haberler Afyonkarahisar Zincirleme kazada bir aile yok oldu

Zincirleme kazada bir aile yok oldu

Zincirleme kazada bir aile yok oldu

23.7.2021

AFYONKARAHİSAR'DA 5 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Burak Samet Şen (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Nasuh Kardaş'ın (53) aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrularak karşı şeride geçen Kardaş'ın kullandığı araç önce Yasin Çetin'in kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı sonrasında da Çetin ailesinin bulunduğu otomobile çarptı.

Kazada Yasin, Burcu Çetin (40) ile çocukları Zeynep Yaren (11), Başak Çetin (5) hayatını kaybetti. Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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