  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da film seti gibi kaza!

Afyonkarahisar'da film seti gibi kaza!

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra ters dönerek yaklaşık 100 metre sürüklenmesi anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin sürüklendiği anlar film setlerindeki sahneleri aratmadı.

İHA

04.08.2021, 12:19 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021, 12:20

Kaza, Afyonkarahisar-Denizli karayolu Dinar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ş., yönetimindeki 34 UK 4510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.



Araç önce yolun yan tarafından bariyerlere çarpıp ardından ters dönerek sürüklenmeye başladı. Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yol ortasında durabildi. Kazanın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü T.Ş.'yi ters dönen araçtan çıkardı. Sürücü ardından ambulans ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazanın ardından bölgeye gelen Dinar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler güvenlik önlemleri alarak kara yolunun ulaşıma kapanmasının önüne geçti.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonkarahisar'da film seti gibi kaza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.