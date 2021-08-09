Bu bahçede para yerine dua geçiyor

Dinar ilçesine bağlı Karabedir köyünde yaşayan Hulusi Kırtaş isimli bir çiftçi yol kenarında bulunan meyve bahçesinin girişene bir çeşme bir de kameriye yaparak "Buradan meyve yemek ücretsizdir" yazısı yazdı.

Bahçenin dedesinden babasına, babasından da kendisine kaldığını belirterek onların hayratı olarak meyve ve sebzeleri ücretsiz ikram ettiğini aktardı.

Kırtaş konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bu bahçe rahmetli dedem'den, rahmetli babama düştü. Rahmetli babam bu meyve ağaçlarını yetiştirdi. Ben de atamdan kalan Konya-Çay-Dinar karayolu üzerindeki bahçeme su getirip çeşme yaptım, kameriye yaptım. Buradan geçenler otursunlar su içsinler oturup dinlensinler, burada bulunan meyvelerden, sebzelerden yesinler. Ücretsizdir, hayrımızdır.

Tek isteğimiz hayır duası. En kısa zamanda buraya telefon numaramı yazıp asacağım. Yolda kalanlar ihtiyacı olanlar beni arasınlar. Elimden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırım."