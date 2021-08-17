  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün orta refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralıları ambulanslar ile Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı
İHA

17.08.2021, 12:09

Son dakika... Korkunç kaza, Şuhut-Afyonkarahisar karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'dan Şuhut ilçesine giden Mustafa Ö., idaresinde 03 VN 351 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje girip devrildi. Meydana gelen kazada kamyonet içerisinde bulunan Mustafa T., Mehmet Ö., Enes S., Tuncay Ö. ve Mustafa Ö., yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralıları ambulanslar ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Olayın görgü tanıklarından Zülgarni Naneci, sesi duyarak çiftlikten dışarı çıktıklarında kazayı gördüğünü ifade etti. Naneci, "Ben burada yol kenarındaydım bir ses geldi. Sesi duyunca arkaya dönüp baktığımda arabanın sürüklendiğini ve orta refüje girip yan yattığını gördüm. Sonrasında hemen ambulansa haber verdim" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.