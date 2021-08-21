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Afyonkarahisar'da aile faciası

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde eşini ve çocuğunu tabancayla vurarak öldüren kişi, evin merdiven boşluğunda kablo ile asılı halde bulundu.

Afyonkarahisar'da aile faciası
AA

21.08.2021, 21:35

Alınan bilgiye göre, Dadak köyünde yaşayan Hanife Meydan (36) ile oğlu Egemen Meydan (2) evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu.

Hanife Meydan'ın eşi Mehmet Meydan da (47) evin merdiven boşluğunda kablo ile asılı olarak bulundu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Mehmet Meydan'ın olay yerinde bulunan tabanca ile eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga götürüldü.

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