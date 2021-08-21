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Afyonkarahisar'da sünnet düğünü aracına silahlı saldırı

Afyonkarahisar'da sünnet düğünü için süslenen otomobile bir başka araçtan silahla ateş açıldı. Hareket halindeki araçtan yapılan saldırda, düğün arabasının şoförü yaralandı.

Afyonkarahisar'da sünnet düğünü aracına silahlı saldırı
AA

21.08.2021, 18:05 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021, 18:44

Alınan bilgiye göre, sünnet düğünü için süsletilen Erkan Altıntaş'ın kullandığı 35 BFU 753 plakalı otomobile, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunun 4. kilometresinde seyir halindeyken yanına yaklaşan bir araçtan pompalı tüfekle ve tabancayla ateş açıldı.

Silahlı saldırı sonrası otomobil sürücüsü Altıntaş, elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan zanlılar İ.T. ile A.İ.Ç, kullandıkları silahlarla birlikte kısa sürede yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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