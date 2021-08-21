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Afyonkarahisar'da sünnet düğünü aracına silahlı saldırı

Afyonkarahisar'da sünnet düğünü için süslenen otomobile bir başka araçtan silahla ateş açıldı. Hareket halindeki araçtan yapılan saldırda, düğün arabasının şoförü yaralandı.

AA 21.08.2021, 18:05 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021, 18:44