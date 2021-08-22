Afyon'da kuraklık alarmı! 150 yıllık pınar kurudu

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Anıtkaya köyünde susuzluk alarmı verilmeye başladı. Nüfusu yaklaşık 2 bin olan ve eskiden belde konumunda olan köyde son yıllarda patates üretimi açılan kuyular ile birlikte yapılan bilinçsiz sulamadan dolayı su kaynaklarının önemli bir kısmı kurudu. Geçmişte gürül gürül aktığı bilinen Anıtkaya Pınarı ile köydeki 15'e yakın çeşme son 4 yılda kuruyarak akmamaya başladı. Ortaya çıkan tablo ise İGM Başkanı Burhanettin Çoban'ın gündeme getirdiği 'kaynak sularında yüzde 80 oranında azalma var' söylemini doğruladı.

Köy sakinleri pınarın ve çeşmelerin kurumasının nedenini ise son yıllarda büyük patates firmaları tarafından kiralanan arazilere ekilen patatesleri sulamak için açılan uzun metrajlı kuyular olduğunu öne sürdü. Çeşmelerde musluk sistemlerinin olmaması ve bir çok çeşmenin bile halen boşa akmasından dolayı da susuzluk sorunu yaşanmaya başlanan köyde zaman zaman içme sularında da kesinti yaşandığı belirtildi.



"4-5 YIL ÖNCE PATATES FİRMALARI GELDİ, BÜYÜK KUYULAR VE BU YÜZDEN PINAR KURUDU"

Köy sakinlerinden Salih Azbay, pınarın yaklaşık 4 yıldan bu yana akmadığını, kuruduğunu ifade etti. Pınarın dedesinden bile yaşlı olduğunu ve aktığını ancak son 4 yılda tamamen kuruduğunu dile getiren Azbay, "Pınarın aktığı zamanların başlangıç tarihi çok eski zamanlara dayanıyor. Anıtkaya beldeyken ve nüfusu yaklaşık 4 binken bu pınarda herkes temizlik yapardı. 4 senedir pınarımız kurudu ve pınarla birlikte 15'de çeşmemiz kurudu. Yani kendiliğinden akan sularımız hep kurudu. Sebebi ise köyümüzde son 4 yıla kadar tarım arazilerinde büyük kuyu yoktu. 4-5 yıl önce patates firmaları geldi, büyük kuyular açtı ve o kuyulardan sulama yapıldı. Bu yüzden pınar 4 senedir kuru. Su hayattır ve su olmaz ise hayat olmaz. Tarım arazilerine kullanılan su bizim evlerimizdeki içme suyunu bile etkiledi. Pınarın aktığı zaman 150 yıldan fazladır. Benim dedem bile bilmiyor. Dedem 90 yaşında oldu ve öleli de yaklaşık 50 yıl oldu, o bile bilmiyordu pınarın ne zamandan beri aktığını" diye konuştu.





"BU PINAR KURUDU, GİTTİ BİZDE BİTTİK"

Bir başka köy sakini Burak Honça ise köyün gençlerinin pınarda yüzmeyi öğrendiklerini belirterek, pınar eskiden gürül gürül aktığını vurguladı. Geçmiş dönemlerde pınardan herkesin faydalandığını kaydeden Honça, "Susuzluk yaşıyoruz. Ben 24 yaşındayım gençler olarak yüzmeyi bu pınarda öğrendik. Temizlik bu pınarda yapılırdı. Bu pınar kurudu, gitti biz de bittik" dedi.

Bahar ve yaz yağmurları da Eber Gölü'nü kurtarmaya yetmedi