  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da dehşet evi! Ailesini katledip 14 sayfalık mektup bıraktı

Afyon'da dehşet evi! Ailesini katledip 14 sayfalık mektup bıraktı

Afyonkarahisar’da eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar eden şahsın geride 14 sayfalık bir mektup ile yüklü miktarda para bıraktığı ortaya çıktı. Şahsın yazdığı mektupta ise hayatıyla ilgili birçok iddiaya yer verdiği öğrenilirken, jandarma bu iddiaları araştırıyor.

Afyon'da dehşet evi! Ailesini katledip 14 sayfalık mektup bıraktı
İHA

23.08.2021, 12:36

Geçtiğimiz hafta sonu, Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde meydana gelen korkunç olayda, hayvan gütmek için yanına 13 yaşında kardeşi E.M'yi alan B.M. (14), geceyi dağda geçirdi. Cumartesi günü öğlen saatlerinde ise anne ve babasını telefon ile arayan B.M., kimseye ulaşamayınca bu defa komşularını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine eve giden komşular kapıyı açınca korkunç bir tablo ile karşılaştı. Eve giren komşular anne Hanife M. (36), oğlu Egemen M. (2) ve baba Mehmet M.'nin (45) cesetleri ile karşılaştı. Olayın ardından jandarmaya ve 112 Acil servise haber verilmesi ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sağlık ekipleri anne, çocuk ve babanın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde anne ve oğlunun tabancayla vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulduğu, baba Mehmet M.'nin ise kablo ile merdiven boşluğuna asıldığını belirlendi. Baba Mehmet M.'nin anne ve oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.



MEKTUPTAKİ İDDİALAR DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENİYOR
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler dehşet verici olayın gerçekleştiği evde detaylı bir inceleme yaparken, ekiplerin evde Mehmet M.'nin kaleme aldığı öne sürülen ve 14 sayfadan oluşan bir mektup ile yüklü miktarda para buldukları kaydedildi. Mektupta Mehmet M.'nin hayatıyla ilgili bir çok konu ve iddiaya yer verdiği öğrenilirken, bu iddiaların ne olduğu konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Jandarma ekiplerinin büyük bir hassasiyetle Mehmet M.'nin mektubunda yer verdiği iddiaları araştırdığı öğrenildi.



ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİ İÇİN 9 AY ÖNCE AMBULANS ÇAĞIRMIŞ
Olaydan yaklaşık 9 ay önce ise Mehmet M.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefon ile arayarak öldürdüğü eşi Hanife M., için ambulans istediği ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kanaması olduğu öne sürülen kadını hastaneye götürdüğü ve burada düşük yaptığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen delil ve ifadeleri değerlendiren ekiplerin Mehmet M.'nin psikolojisinin bozuk olabileceği ihtimali üzerinde de durduğu aktarıldı.



Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, ayrıca olayda hayatını kaybedenlerin otopsi raporlarının ise henüz çıkmadığı öğrenildi. Otopsiden çıkacak sonucun olayın aydınlatılmasında büyük rol oynayacağı tahmin ediliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyon'da dehşet evi! Ailesini katledip 14 sayfalık mektup bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.