'Arkadaşıma gidiyorum' diye evden çıktı bir daha dönmedi

Afyonkarahisar'ın Fethibey kasabasında yaşayan ve 47 gün önce akşam saatlerinde arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek motosikletiyle evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 40 yaşındaki Osman Gönk her yerde aranıyor.



4 çocuk babası Osman Gönk'ün oğlu İsmail Gönk, 9 Temmuz akşamı babasının evden çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını belirterek en son bir arkadaşıyla buluşacağını söylediğini aktardı. Gönk, "9 Temmuz Saat gece 22.00 civarı çıkıyor. Akşam eve geldim ben saat 23.00 gibi. Babamı aradım saat 24.00'a 10 vardı. 'Neredesin baba' dedim, 'geliyorum' dedi telefonu kapattı. Sonra sabah annem geldi 'baban yok' dedi. O günden bu yana iletişim kuramıyoruz. Evden Ali Çelik diye arkadaşının yanına gidiyorum diye çıktı bir daha haber alınamadı. O kişiye sorduk önce 'gelmedi' dedi sonra 'geldi konuşup gitti' dedi. Ne dediği belli değil. Herhangi bir husumetlisi yoktu. Borcu derdi de yoktu. Motosikletiyle çıktı evden, motosiklette yok ortada. Durumundan endişe ediyoruz. Gören ya da duyan olursa Allah rızası için emniyet güçlerine bildirsin" diye konuştu.



Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince arama çalışmalarına devam ediliyor.

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