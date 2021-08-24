  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar 'Arkadaşıma gidiyorum' diye evden çıktı bir daha dönmedi

'Arkadaşıma gidiyorum' diye evden çıktı bir daha dönmedi

Afyonkarahisar’da 47 gündür kendisinden haber alınamayan 4 çocuk babası Osman Gönk her yerde aranıyor.Oğlu İsmail Gönk, 'Herhangi bir husumetlisi yoktu. Borcu derdi de yoktu.' dedi.

'Arkadaşıma gidiyorum' diye evden çıktı bir daha dönmedi
İHA

24.08.2021, 14:22 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021, 14:59

Afyonkarahisar'ın Fethibey kasabasında yaşayan ve 47 gün önce akşam saatlerinde arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek motosikletiyle evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 40 yaşındaki Osman Gönk her yerde aranıyor.

4 çocuk babası Osman Gönk'ün oğlu İsmail Gönk, 9 Temmuz akşamı babasının evden çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını belirterek en son bir arkadaşıyla buluşacağını söylediğini aktardı. Gönk, "9 Temmuz Saat gece 22.00 civarı çıkıyor. Akşam eve geldim ben saat 23.00 gibi. Babamı aradım saat 24.00'a 10 vardı. 'Neredesin baba' dedim, 'geliyorum' dedi telefonu kapattı. Sonra sabah annem geldi 'baban yok' dedi. O günden bu yana iletişim kuramıyoruz. Evden Ali Çelik diye arkadaşının yanına gidiyorum diye çıktı bir daha haber alınamadı. O kişiye sorduk önce 'gelmedi' dedi sonra 'geldi konuşup gitti' dedi. Ne dediği belli değil. Herhangi bir husumetlisi yoktu. Borcu derdi de yoktu. Motosikletiyle çıktı evden, motosiklette yok ortada. Durumundan endişe ediyoruz. Gören ya da duyan olursa Allah rızası için emniyet güçlerine bildirsin" diye konuştu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince arama çalışmalarına devam ediliyor.

Dört gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni bulundu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'Arkadaşıma gidiyorum' diye evden çıktı bir daha dönmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.