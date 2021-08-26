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Haberler Afyonkarahisar Sahte 50 TL'lik banknotlarla yakalandılar

Sahte 50 TL'lik banknotlarla yakalandılar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobile baskın yaptı. Polis, şüpheliler ve araç içerisinde yaptığı aramada, sahte 25 adet 50 TL’ lik banknot ele geçirirken, 3 şüpheli şahsı da gözaltına aldı.

Sahte 50 TL’lik banknotlarla yakalandılar
İHA

26.08.2021, 16:29

Olay, Afyonkarahisar kent merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri parada sahtecilik olayları ile ilgili olarak yaptığı çalışma kapsamında piyasaya sahte para süreceğini tespit ettiği içerisinde 3 şüpheli şahsın bulunduğu araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polis, şüpheliler ve araç içerisinde yaptığı aramada, sahte 25 adet 50 TL' lik banknot ele geçirirken, 3 şüpheli şahsı da gözaltına aldı.

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