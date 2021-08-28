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Haberler Afyonkarahisar Sabah tezgah açmaya geldi! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Sabah tezgah açmaya geldi! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Afyonkarahisar'da Fuar Alanı Semt Pazarı'nda sabah tezgah açmaya gelen esnaf gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Bölgede çok sayıda yağmur suyu mazgalı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Sabah tezgah açmaya geldi! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

28.08.2021, 14:31

Olay, kent merkezi Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde tezgah açmak için Fuar Alanı Semt Pazarı'na gelen esnaflar, çok sayıda yağmur mazgalının yerinde olmadığını görünce durumu Afyonkarahisar Belediyesi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri esnafların gösterdiği noktalardaki mazgalların yerinde olmadığını, çalındığı belirledi. Olayın ardından tutanak tutulup inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, çalınan mazgallardan dolayı olumsuz bir olay yaşanmaması için esnafın mazgalların yerinde olmadığı yerleri taş ve kasalarla kapattıkları belirtildi.

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