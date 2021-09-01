Yataktaki DNA katili ele verdi

Afyonkarahisar'da 10 Kasım 2020 tarihinde evinde boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulunan 62 yaşındaki Melihat Tunçel'in cinayetindeki sır perdesi aralandı. Cinayetten sonra gözler yaşlı kadının öz kızı Münire Tunçel ve sevgilisi Orhan Çınar üzerindeydi. Vahşice işlenen cinayeti, Münire Tunçel'in yatağında bulunan sevgilisinin DNA'sı aydınlattı. Katil zanlısı Orhan Çınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PANSUMAN YAPILMIŞ

Melihat Tunçel geçtiğimiz yıl Kasım aynıda Evciler ilçesinde evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Türkiye'nin konuştuğu cinayette, gözler yaşlı kadının öz kızı ve sevgilisinin üzerinde yoğunlaştı. Yapılan otopside de yaşlı kadının boğazı kesildikten sonra pansuman yapıldığı belirlendi. Münire Tuncel cinayetle bir ilgisi olmadığını söylerken, bir görgü tanığı ise Münire Tuncel'in annesine uyku ilaçları verip annesi uyuduktan sonra evine birilerini davet ettiğini iddia etti.

SUÇU KABUL ETMEDİLER

Polis tarafından gözaltına alınan iki sevgili verdikleri ifadelerinde cinayetle alakalarının olmadığını söyledi. ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına da katılan yaşlı kadının kızı Münire Tunçel ve sevgilisi Orhan Çınar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Cinayet araştırılırken, Münire Tunçel annesinin cinayetiyle suçlandığı için bir otelin dokuzuncu katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Tuncel, bu sırada korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Tuncel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayetle ilgili gerçekler DNA testi sonrasında gün ışığına çıktı. Verdiği tüm ifadelerde, "Ben Münire'nin evine hiç girmedim" diyen Orhan Çınar'ı yataktaki DNA ele verdi. Korkunç cinayeti iki sevgilinin işlediği belirlendi. DNA sonuçları sonrasında Afyon Emniyeti tarafından tekrar gözaltına alınan Orhan Çınar hakim karşısına çıktı. Çınar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ İHSAN KARATAŞ