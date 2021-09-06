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Haberler Afyonkarahisar Frig Vadisi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

Frig Vadisi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen tarihi Frig Vadisi’ne olan ilgi her geçen gün artarken, vadinin Afyonkarahisar bölümünde kalan kısmı hafta sonu yine ziyaretçi akınına uğradı.

Frig Vadisi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
İHA

06.09.2021, 17:51

Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya sınırları içinde kalan Frig Vadisi dikkat çekmeye devam ediyor.

Afyonkarahisar Valiliği'nin gerçekleştirdiği projeler ile vadinin adeta göz bebeği haline gelen Ayazini köyü ve Emre Gölü'nde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Binlerce kişi vadiyi gezip, görmek için adeta bölgeye akın etti. Ziyaretçiler arasında gençlerin çoğunlukta olduğu gözlenirken, bol bol hatıra fotoğrafları da çektirdikleri gözlendi.

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