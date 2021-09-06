Haberler Afyonkarahisar Frig Vadisi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

Frig Vadisi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen tarihi Frig Vadisi’ne olan ilgi her geçen gün artarken, vadinin Afyonkarahisar bölümünde kalan kısmı hafta sonu yine ziyaretçi akınına uğradı.