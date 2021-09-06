Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya sınırları içinde kalan Frig Vadisi dikkat çekmeye devam ediyor.
Afyonkarahisar Valiliği'nin gerçekleştirdiği projeler ile vadinin adeta göz bebeği haline gelen Ayazini köyü ve Emre Gölü'nde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Binlerce kişi vadiyi gezip, görmek için adeta bölgeye akın etti. Ziyaretçiler arasında gençlerin çoğunlukta olduğu gözlenirken, bol bol hatıra fotoğrafları da çektirdikleri gözlendi.
Frig Vadisi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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