Ruhsatsız tabanca için durduruldu bandrolsüz içkiyle yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde otomobil sürücüsünde tabanca olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Aracı karayolu üzerinde durduran ekipler ardından arama yapıldı. Aramada, 4 çanta içerisinde kaçak olduğu değerlendirilen bandrolsüz doldurulmuş 6 adet 100 cl votka, 20 adet 70 cl votka, 17 adet 50 cl votka, 23 adet 35 cl votka, 12 adet 50 cl viski olmak üzere toplamda 42 litre alkollü içki ele geçirildi.

Olayın ardından araçta bulunan şahıslar jandarma tarafından gözaltına alındı.