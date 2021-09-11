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Besihaneden kaçan dana çarşı esnafının korkulu rüyası oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde besihaneden kaçan bir dana çarşı esnaflarına zor anlar yaşattı. Simental cinsi dana, çarşı esnafı ve vatandaşların korkulu rüyası oldu. Hayli mücadele eden vatandaşlar danayı bağlamada zor anlar yaşadı.

11.09.2021, 12:03