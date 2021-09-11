Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe çarşı merkezinde bir besihaneden kaçan dana cumartesi günleri kurulan çarşı merkezinde kurulan pazara geldi.
Simental cinsi dana, çarşı esnafı ve vatandaşların korkulu rüyası oldu. Hayli mücadele eden vatandaşlar danayı bağlamada zor anlar yaşadı.
Besihaneden kaçan dana çarşı esnafının korkulu rüyası oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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