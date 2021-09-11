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Haberler Afyonkarahisar FETÖ’cü firari savcı Hasan Candan Afyonkarahisar’da kıskıvrak yakalandı

FETÖ’cü firari savcı Hasan Candan Afyonkarahisar’da kıskıvrak yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olma suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Kilis Cumhuriyet Savcıları’ndan Hasan Candan, Afyonkarahisar’da polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

FETÖ’cü firari savcı Hasan Candan Afyonkarahisar’da kıskıvrak yakalandı
İHA

11.09.2021, 15:34

Edinilen bilgilere göre, 2016 yılında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nda savcı olarak görev yaparken, FETÖ'ye üye olma suçundan Hasan Candan (36) KHK ile ihraç edilerek hakkında dava açıldı. Yargılama sonucu Candan hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Firari olan savcının yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı. Şahsın Güvenevler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden ekipler ardından düzenledikleri operasyonda Candan'ı kıskıvrak yakaladı. Firari savcı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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