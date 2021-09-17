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Haberler Afyonkarahisar Köyünü soyup soğana çeviren şahıs yakalandı

Köyünü soyup soğana çeviren şahıs yakalandı

Köyünü soyup soğana çeviren şahıs yakalandı

17.9.2021

AFYONKARAHİSAR'DA merkeze bağlı Kozluca köyünde yaşayan A.K. isimli şahıs, evinin garajındaki buğday, anahtar takımı ve tarım aletlerinin çalındığını jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler inceleme başlattı. Jandarma, araştırma ve tanık beyanları sonucu hırsızlık olayını aynı köyde ikamet eden M.K. isimli şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Şahsı gözaltına alan jandarma, şüphelinin 2 adet traktör orta kol demiri, 12 adet anahtar seti, 2 adet traktör aynası, 62 adet elektrot, 13 adet anahtar, 2 adet römork yan kapağı ve 1 adet çeki demirini çaldığını ve bunları Çıkrık beldesinde hurdacılık yapan M.Ö. isimli şahsa sattığını tespit etti. Olayın ardından M.K. ile M.Ö. gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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