Azmi koronayı yenmeye yetmedi

AFYONKARAHİSAR'DA 2 bacağını kaybetmesine rağmen hayata tutunan Salih Topak (52), koronadan yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Salih Topak, 1999'da çalıştığı yolcu otobüsünün altında kalarak felç oldu. Egzersizle koltuk değneklerinden kurtulan Topak, 2013'te bacağındaki damar daralması nedeniyle tedaviye alındı. Sol bacağı diz altından kesilen Topak'a protez takıldı. 3 yıl sonra sağ ayağında da yara oluşan Topak'ın sağ bacağı da diz altından kesildi. Hayata küsmeyen Topak, tekerlekli aracıyla ekmek satarak ailesini geçindirdi. İlçenin sevilen isimlerinden olan Topak, bir hafta önce korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Topak'ın aşı yaptırmadığı öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE